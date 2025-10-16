משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הזהירו כי נמצאו תוצאות חריגות בדיגום מים שבוצע לנחלים בצפון – אשר מעידות על זיהום במים: "הכניסה לנחלים האלה עלולה להיות מסוכנת". כל הפרטים

לידיעת המטיילים: משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הודיעו היום (חמישי) על תוצאות חריגות שנמצאו בדיגום מים שבוצע לבחינת מצב הזיהום בנחלים בצפון. לדבריהם, בבדיקות לחיידקים בדיגומים שנלקחו אמש נמצאו בכמה נחלים בצפון תוצאות החורגות מהמלצות משרד הבריאות (400 קולי צואתי ב-100 מ"ל) ומעידות על הימצאות זיהום במים.

אלו התוצאות שהתקבלו:

1. בניאס – גשר כפר סאלד: 480.

2. חצבאני – תחנה הידרואלקטרית: 2,400; שפך לירדן: 1,700.

3. ירדן – גשר יוסף: 900; גשר להבות הבשן: 1,400; גשר החמישה: 850; גשר חורי 1,200; ירדן מצד עתרת: 1,300; גשר אריק: 1,100.

4. בריכת המשושים: 1,000.

5. מג'רסה: 520.

6. ג'ילבון: 1,200.

לנוכח תוצאות אלו, נמסר כי "הכניסה לנחלים האלה עלולה להיות מסוכנת עד שתוצאות הדיגום שיתקבלו יהיו תקינות ויציבות: בניאס – גשר כפר סאלד; חצבאני – מהתחנה ההידרואלקטרית עד השפך לירדן; ירדן – מגשר יוסף עד לשפך לכינרת; בריכת המשושים, מג'רסה, ג'ילבון".

במשרד להגנת הסביבה אמרו כי לא נמצא מקור זיהום ידוע בנחלים. "בשגרה הדיגום נעשה מדגמית אחת לשבועיים באמצעות פקחי רשות הטבע והגנים, בנקודות דיגום קבועות בנחלי הצפון (בגליל העליון, בגולן ובגליל המערבי). הנקודות מייצגות מפל, בריכה או מקטע בנחל" נמסר. "משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ממשיכים בדיגום ובמעקב ויעדכנו לפי הצורך".