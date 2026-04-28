הסוד האפל של הרופאה: ניב סולטן בתפקיד מסקרן בדרמה חדשה

ניב סולטן חוזרת למסך בתפקיד הכי מורכב שלה עד כה. הצצה ראשונה למותחן הרפואי החדש של HOT

הכינו את המדדים: חברת HOT משחררת הצצה ראשונה ל"המתמחה", דרמה רפואית שהיא הרבה מעבר למסדרונות הסטריליים של בית החולים. הסדרה, שתעלה לשידור ב-19 במאי, מביאה למסך שילוב בין מותחן פסיכולוגי קצבי לדרמת בית חולים טעונה.

במרכז העלילה עומדת רופאה כירורגית צעירה ומבטיחה ביחידת ההשתלות (ניב סולטן). בסרטון ניתן לראות את דסי נקרעת בין המחויבות המקצועית לבין דחף רגשי עמוק, שמוביל אותה לבצע בחירה בלתי חוקית כדי להציל חיים. כפי שרומז הטריילר, ההחלטה הזו פותחת תיבת פנדורה של עסקאות אפלות, כסף גדול ומפגשים מסוכנים עם המאפיה הרוסית.

הסדרה תכלול 7 פרקים שיעלו ב-HOT VOD וב-HOT3. כפי שנאמר בטריילר: "אנחנו מנתחים, אנחנו מחזיקים את המוות בידיים" – וזה הולך להיות מותח במיוחד.