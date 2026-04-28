לפיד לבנט: מוכן למקום השלישי תמורת איחוד עם איזנקוט

יאיר לפיד הבהיר לנפתלי בנט כי הוא מוכן לרדת למקום השלישי ברשימה משותפת, במטרה לסלול את הדרך לחיבור רחב הכולל גם את גדי איזנקוט. המטרה: הקמת אלטרנטיבה שלטונית חזקה

במסגרת המגעים להקמת רשימה מאוחדת בגוש המרכז, העביר יאיר לפיד מסר היום (שלישי) לנפתלי בנט לפיו הוא מוכן לוותר על המקום הראשון והשני ולהשתבץ במקום השלישי ברשימה המשותפת. הוויתור נועד לאפשר את הצטרפותו של גדי איזנקוט לחיבור, ובכך לייצר גוש פוליטי רחב ככל האפשר





הצהרה זו של לפיד מגיעה על רקע הבנות קודמות שגובשו בינו לבין בנט, לפיהן בנט יהיה המועמד היחיד לראשות הממשלה מטעם הרשימה לכל אורך הקדנציה – ללא הסכם רוטציה. הוויתור הנוסף על המקום השני מסמל את רצונו של לפיד להסיר כל חסם אישי שעשוי למנוע את המפץ הפוליטי בגוש.

המהלך נועד לייצר הנהגה משולשת ורחבה, שתצליח למשוך קהלים חדשים מקרב מצביעי הימין והמרכז המאוכזבים מהממשלה הנוכחית. בעוד שבתחילה סוכם כי לפיד ישובץ במקום השני בכל תרחיש, הנכונות שלו לרדת למקום השלישי נועדה לפנות מקום בצמרת הרשימה עבור דמות ביטחונית בכירה כגדי איזנקוט, ובכך לחזק את תדמיתה של הרשימה כאלטרנטיבה שלטונית עוצמתית ומנוסה.

בסביבתו של לפיד מדגישים כי המטרה המרכזית היא החלפת הממשלה, וכי הטיפול באתגרים הביטחוניים והכלכליים של מדינת ישראל קודם לכל סידור רשימתי. כעת, העיניים נשואות לאיזנקוט, שהצטרפותו עשויה להשלים את הקמת ה"איחוד הגדול" ולשנות באופן דרמטי את מאזן הכוחות לקראת הבחירות הקרובות.