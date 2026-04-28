המפכ״ל הורה על יציאה למבצע ארצי נגד פשיעת הנוער

שבוע אחרי רצח ימנו זלקה, מפכ״ל המשטרה מוציא מבצע ארצי נגד פשיעת הנוער בהשתתפות לוחמי המשמר הלאומי, תגבות כוחות בשטח ופעילות נגד מחוללי פשיעה

המשטרה סוף סוף מתעוררת. שבוע אחרי רצח ימנו זלקה בליל יום העצמאות בפתח תקווה, המפכ"ל כינס היום הערכת מצב בהשתתפות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והורה על יציאה למבצע נגד פשיעת נוער.

במשטרה דיווחו כי מדובר ב"מבצע ארצי מתכלל, ממוקד ומתוגבר, נגד מחוללי פשיעה ואלימות בקרב בני נוער".

במסגרת המבצע, יתוגברו המחוזות בכוחות גלויים וסמויים, לצד הקצאת מאות לוחמי המשמר הלאומי של מג״ב בדגש לגזרת מחוז תל אביב, שייפרסו במוקדי החיכוך, באזורי בילוי, במרחבים ציבוריים ובנקודות שבהן קיים חשש להסלמה ולאירועי אלימות.

בנוסף, המפכ״ל הנחה על הפעלת כלל הכלים המבצעיים, המודיעיניים והחקירתיים, מיצוי מהיר של תיקי החקירה, ביצוע מעצרים ממוקדים ופעילות יזומה נגד מחוללי פשיעה, מסיתים ומעורבים באירועי אלימות.

מהמהשטרה נמסר: "משטרת ישראל תפעל בנחישות, בעוצמה ובאפס סובלנות כלפי כל מי שיבחר לקחת חלק באירועי אלימות ופשיעה, ותמשיך לפעול לשמירה על ביטחון הציבור ושלומו".