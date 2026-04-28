צבי יחזקאלי באזהרה חמורה: "ידינו כבולות"

הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי, התייחס אמש (שני) בערוץ I24NEWS להפסקת האש מול חיזבאללה בצפון הארץ, ומתח ביקורת על המדיניות הישראלית נגד ההפרות החוזרות ונשנות מצד ארגון הטרור.

בדבריו הוא אמר: "ידינו כבולות, והייתי אומר שכדאי להסתכל על סיבת הקיום, כמו שאומרים, של המצב הזה. שזה בעצם הפסקת אש שאותה רצה חיזבאללה כדי לגרור את ישראל לסוג לחימה שייתן לו אורך חיים".

לדבריו, גם בתוך חיזבאללה מזהים את השינוי: "ואומר את זה גם בכיר בחיזבאללה, אנחנו חוזרים מלהיות ארגון סמי-צבאי, ארגון שיורש ומתאמץ עם ישראל כמו צבא מול צבא, לארגון גרילה".

עוד הוסיף יחזקאלי: "ודווקא כשראינו את התמונות של 'כמעט פגיעה של רחפן נפץ' שמתפוצץ ליד מסוק וגם פגיעה בכוחות משוריינים, זה בדיוק היתרון של חיזבאללה. לשם הוא הלך כשהוא רצה את הפסקת האש. ולכן אנחנו צריכים לחשוב האם זה טוב לנו".

לטענתו, כבר בזמן גיבוש ההסכמות הסיכון היה ברור: "ואמרנו את זה גם כאן במהדורה, ברגע שנחתם ההסכם או שזלגנו להסכם, הם בסוף כבלו את ידנו, שבעצם ההסכם הזה הוא לא רק נותן צינור חמצן לחיזבאללה, הוא מכניס את חיזבאללה לאופי פעולה שמכניס אותו לנוסחה הידועה: אני יורה, אני קיים. אני פוגע, אני קיים. אני מסב אבידות לאויב, אני מנצח".

יחזקאלי טוען כי ישראל צריכה לשנות גישה: "ולכן ישראל צריכה לחשוב עכשיו על שיטה אחרת לגמרי. האם אנחנו צריכים בכלל להתחשב בתנאי הפסקת האש בלבנון אחרי שפוגעים בנו באופן הזה? האם אנחנו צריכים עדיין להיות מידתיים? והתשובה היא לא".