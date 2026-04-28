בצל הסקרים: האם זו המפלגה החדשה של סמוטריץ' ורוטמן?

בצל הסקרים שמציבים את מפלגת 'הציונות הדתית' על סף אחוז החסימה, האם זו המפלגה אליה הם יעברו?

האם יו"ר ועדת חוקה בדרך למפלגת השלטון? בשבועות האחרונים נפוצו שמועות במערכת הפוליטית על מעבר אפשרי של חבר הכנסת שמחה רוטמן לשורות הליכוד, וכעת הוא מתייחס לכך בקולו. במהלך ראיון לאולפן 'וואלה', התייחס רוטמן לדיווחים והבהיר כי נאמנותו האישית והפוליטית נתונה ליו"ר מפלגתו, השר בצלאל סמוטריץ'.

במהלך הראיון הציף העיתונאי יהודה שלזינגר מידע לפיו שר המשפטים, יריב לוין, מעוניין לצרף את רוטמן לשורות הליכוד כחלק מהמהלכים לקידום הרפורמה המשפטית. שלזינגר תהה האם רוטמן מכחיש את הדיווחים לפיהם הוא כבר נמצא בדרך למפלגה, והאם יש סיכוי שבעוד מספר שבועות או חודשים נראה אותו משנה את שיוכו המפלגתי באופן רשמי.

בתגובה לשאלות החוזרות, בחר רוטמן שלא לספק הכחשה גורפת לגבי הליכוד עצמו, אלא בחר להתמקד בנאמנותו ליו"ר הציונות הדתית. רוטמן השיב לשלזינגר כי מדובר בתשובה פשוטה וכי הוא נמצא עם בצלאל באש ובמים. גם כאשר שלזינגר הקשה וניסה להבין אם המשמעות היא סירוב מוחלט למעבר עתידי לליכוד, חזר רוטמן על המנטרה לפיה הוא שומר אמונים לחבריו.

בסיום חילופי הדברים, התייחס רוטמן לאפשרות שסמוטריץ' עצמו יחליט על חיבור עתידי לליכוד. הוא כינה את הניסיונות של שלזינגר לחלץ ממנו התחייבות "משחק מטופש" ושב והדגיש כי עתידו הפוליטי שזור בזה של השר סמוטריץ'.