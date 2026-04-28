שני לוחמים נפצעו בלבנון מנפילת רחפן נפץ

י"א אייר התשפ"ו
צילום: דובר צה"ל

לוחם צה"ל נפצע באורח קשה ולוחם נוסף נפצע באורח קל אתמול (ב'), כתוצאה מנפילת רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון.

הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.

מדובר בהפרה של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

לבנון רחפן נפץ צה"ל

