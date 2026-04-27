מאבדים סבלנות: בכירים במפרץ קוראים לפעול נגד איראן

לאחר שבועות של הפסקת אש ודיונים בין איראן וארה"ב, גורמים בכירים במדינות הערביות במפרץ הפרסי יוצאים בגלוי נגד השיחות וחוששים כי אי הפעולה נגד המשטר יעודד את התאבון האיראני לשליטה אזורית

גורמים בכירים במפרץ יוצאים נגד היד הרכה המופעלת לאחרונה כנגד המשטר האיראני, ומזהירים כי איראן לא רואה בכך רחמים, אלא הזדמנות להסדיר מחדש את כוחה האזורי לקראת עתיד לא רחוק בו תפעל בתאבון מוגבר כנגד שכנותיה.

יועצו של נשיא איחוד האמירויות, אנואר גראגאש, הזהיר לפני זמן קצר באמירה לתקשורת הבינלאומית מגמישות יתר כלפי האיראנים, אשר כבר עכשיו מציגים עקשנות גוברת, ואף הזהיר מההתנהלות האיראנית במידה ולא ימנע ממנה לחלוטין מסלול לנשק גרעיני: "איראן מתנהגת כמו מעצמה, אפילו בלי נשק גרעיני. דמיינו לעצמכם אם היה לה נשק גרעיני".

גראגאש המשיך ותיאר את המצב: "פעם היה דיון בין ניצים ושוחרי שלום גם בתוך המפרץ, הניצים רואים את איראן בתור מקור סכנה ואי יציבות, בעוד שוחרי השלום רצו לשלב את איראן ביחסים האזוריים וכך למתן את התנהלותה, אני מאמין שעמדתם של הניצים חזקה הרבה יותר היום".



גם שר החוץ של בחריין אמר דברים דומים והסביר: "איראן היא הסכנה האזורית היום, ראינו את המוכנות שלהם לגרור את כלל הכלכלה העולמית איתה אל התהום, אי אפשר לאפשר התנהלות כזאת בשולחן הגלובלי".