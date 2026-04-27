פיקוד העורף: עדכון חשוב ליממה הקרובה

בתום הערכת מצב, פיקוד העורף פרסם לפני זמן קצר את הנחיות ההתגוננות ליממה הקרובה

על פי הודעת דובר צה"ל, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף שפורסמה אמש ממשיכה להנחות את הציבור גם ביממה הקרובה. באזורי ההנחיה של קו העימות, וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה, קיימת מגבלת התקהלות של עד 1,500 אנשים בלבד. בשאר חלקי הארץ, הפעילות החינוכית והתעסוקתית נמשכת כסדרן ללא הגבלות מיוחדות.

ההחלטה להשאיר את המדיניות על כנה מגיעה על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת בצפון ("מבצע שאגת הארי"). בפיקוד העורף מדגישים כי למרות השמירה על השגרה ברוב חלקי הארץ, על הציבור להמשיך ולגלות ערנות ולהישמע להוראות המצילות חיים.

נכון לעכשיו, ההנחיות תקפות עד למחר בערב, אז תיערך הערכת מצב נוספת שתקבע את המשך המדיניות לימים הקרובים. בצה"ל מזכירים כי ניתן למצוא את ההנחיות המפורטות לכל יישוב ביישומון פיקוד העורף ובפורטל החירום הלאומי.