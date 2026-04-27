משה פייגלין: זה המשרד שאדרוש בממשלה הבאה

מסיבת העיתונאים של ראשי רשימת "ביחד", נפתלי בנט ויאיר לפיד, ממשיכה לעורר תגובות סוערות במערכת הפוליטית. בפוסט שפרסם היום (שני) יו"ר מפלגת "זהות", משה פייגלין, הוא מגחך על הצהרותיו של בנט כי לא ימסור שטחים מארץ ישראל: "נכון שגם נתניהו היה מוכן ללכת עם עבאס, אבל בפועל מי שהקים את הממשלה הישראלית-פלסטינית הראשונה היה בנט".

לדברי פייגלין, בנט בונה על כך שהציבור שכח את אירועי הממשלה הקודמת. "פראיירים לא מתים, הם רק מתחלפים - אומר לעצמו בנט וחוזר על אותה הבטחה", כתב פייגלין, והתייחס לדיווחים על זליגת קולות מימין (כולל מצביעי עוצמה יהודית לשעבר) לכיוונו של בנט.

"זהות היא הפתרון לימין שזלג שמאלה"

פייגלין מזהה בחיבור בין בנט ללפיד הזדמנות עבור מפלגתו. לטענתו, אנשי ימין רבים שמאסו בקואליציה הנוכחית מצאו את עצמם ב"ביחד" או אצל ליברמן, אך הם חוששים מהזהות השמאלית של הגוש. "זהות מהווה פתרון אידיאלי לאותם אנשי ימין", הוא מצהיר, ומדגיש כי מפלגתו לא תיתן יד לממשלת שמאל אך גם אינה חוששת לבקר את נתניהו ומחדלי השבעה באוקטובר.

פייגלין טוען כי נוכחותה של "זהות" תאלץ את הקואליציה הבאה לדבוק בעקרונות המחנה הלאומי מבלי להתפשר.

היעד הבא: משרד הביטחון

באשר לשאיפותיו בממשלה הבאה, פייגלין מציב יעד ברור ושאפתני: "לשאלה איזה משרד נדרוש בתוך קואליציית הימין אנו משיבים ללא היסוס - את משרד הביטחון".

יו"ר זהות פירט את תפיסת עולמו הביטחונית ליום שאחרי המלחמה, וקבע כי לניצחון יש רק הגדרה אחת: "כיבוש, גירוש והתיישבות". לדבריו, עם כניסתו לתפקיד יבוטלו הסכמי אוסלו לאלתר ומושג הניצחון יחזור להוביל את ערכי צה"ל.