מזג אוויר חריג: הנגב נצבע לבן. צפו בתיעוד

מזג אוויר חריג במיוחד פוקד בשעות האחרונות את אזור הדרום. ברד כבד ירד בערד ובסביבתה והפך את הנוף המדברי ללבן. צפו בתיעוד

תושבי ערד והסביבה נחשפו היום למראות ששמורים בדרך כלל לשיא החורף: סופת ברד עוצמתית כיסתה את הקרקע בשכבה לבנה וסמיכה, במה שנראה לרגעים כמו שלג של ממש. התיעודים המגיעים מהאזור מראים את המדבר נצבע בלבן, מחזה נדיר לימי סוף חודש אפריל.

מזג האוויר הסוער אינו מסתכם רק בברד. בעקבות הגשמים העזים והחשש הכבד משיטפונות, נחסמו לתנועה צירים מרכזיים המובילים דרומה. כביש 90 נחסם באזור נחל ערוגות וערוצים נוספים, וגם כביש 31 מצומת נווה זוהר ועד צומת חתרורים נסגר זמנית לתנועה בשל זרימות מים על הכביש.

יוסף אלקארישי, רשות הטבע והגנים

במשטרה ובנתיבי ישראל קוראים לציבור הנהגים שלא להגיע לאזורי הנחלים ולשמור על מרחק בטוח ממוקדי הזרימה. המטיילים בדרום מתבקשים להישמע להוראות הפקחים והשוטרים בשטח, ולהימנע מחציית ערוצי נחלים מחשש לסכנת חיים ממשית.

השירות המטאורולוגי מעדכן כי מערכת הגשם צפויה להימשך בשעות הקרובות, כאשר קיים חשש להמשך שיטפונות בזק בנחלי הנגב, מדבר יהודה וים המלח.