השירות המטאורולוגי: זו הסיבה לאירוע החריג

השירות המטאורולוגי מפרסם הערב הודעה בה הוא מסביר מה גרם לתופעה החריגה. ומה יקרה ביום העצמאות?

מזג האוויר הסוער וההפכפך של סוף השבוע האחרון התייצב במהלך השבת, אך השאיר אחריו שובל של נתונים מרתקים. לאחר יום שישי שאופיין בשרב כבד, צניחה חדה בטמפרטורות ואובך כבד, השירות המטאורולוגי מפרסם סיכום לעונה הנוכחית ומבט קדימה לעבר יום העצמאות.

אירועי סוף השבוע כללו תופעות חריגות, ביניהן ברד כבד בגודל של מספר סנטימטרים שירד בצפון רמת הגולן ובאזור באר שבע. המומחים מסבירים כי הברד היה תוצאה של אי-יציבות אטמוספירית חריפה, שנבעה מהפרש טמפרטורות חריג בין הקרקע הלוהטת לרום שהתקרר במהירות. תופעה מעניינת נוספת שנרשמה היא ה"וירגה" – גשם שנראה במכ"ם אך התאדה בדרכו לקרקע בשל היובש והחום הרב.

חורף של ניגודים: שיא באובך ובשיטפונות בדרום

עונת הגשמים 2025/26 אמנם לא הייתה עשירה במשקעים, בייחוד בצפון הארץ, אך היא תיזכר כעונה של שבירת שיאים. מספר אירועי האובך השנה היה חסר תקדים: מאז חודש פברואר פקדו את ישראל כעשרה אירועי אובך שמקורם במדבריות לוב, סודן ומצרים – זאת לעומת ממוצע שנתי של אירוע אחד או שניים בלבד.

במקביל, נרשם שיא במספר אירועי השיטפונות בנחלי ים המלח עם שמונה אירועי זרימה משמעותיים, וכמויות משקעים גבוהות מהממוצע נמדדו בערבה הדרומית. הנתונים מצביעים על מגמה של עונה בעלת מאפיינים שונים מהרגיל, עם ריבוי גשמים יחסי בדרום לעומת מחסור במשקעים באזורי הצפון.

התחזית ליום העצמאות: קריר בטקסים, חם בסופ"ש

אחרי שהשרב והגשמים חלפו, מזג האוויר בשבוע הקרוב צפוי להיות נוח יותר, אך המנפנפים ביום העצמאות ובאירועי יום הזיכרון צריכים להיערך לערבים קרירים. בערב יום העצמאות צפויות בהרים טמפרטורות של 12–13 מעלות בלבד, ובין 18–19 מעלות באזור השפלה ומישור החוף.

ההתחממות המשמעותית תגיע מיד לאחר יום העצמאות. לפי התחזית, לקראת סוף השבוע הבא הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת ויהיה חם מהרגיל לעונה, כאשר ברוב אזורי הארץ ימדדו סביב 30 מעלות.