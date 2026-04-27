הרבנות נכנעה לבג"ץ: החל מבחן ההסמכה לנשים

אחרי עיכוב של 5 שעות בשל "תקלה טכנית", החלו מבחני ההסמכה לנשים. עוד נמסר כי מי שלא הספיקה להיבחן - תוזמן למועד אחר

הרבנות הראשית מתייחסת כעת (שני) לטענות נגדה, בדבר התקלה הטכנית שמנעה את קיום מבחני ההסכמה לנשים.

נזכיר כי בהתאם להוראת בג"ץ נשים יכלו להיבחן, והבוקר התעוררה סערה גדולה לאחר שהן טענו כי במשך שעות רבות הן לא הצליחו לעשות זאת.

הרבנות טוענת כי אכן היתה תקלה, אך הנשים כן נבחנו, באיחור של 5 שעות.

במכתבה נמסר כי בשעה 14:45 - כארבע שעות לאחר מועד תחילת המבחן, קראו לנבחנות והודיעו להן כי הן יכולות להיכנס ולהיבחן. מי שכבר יצאה מהאולם תוזמן למועד אחר.

נזכיר כי המבחנים נערכים בניגוד לדעת הרבנות הראשית ובעקבות פסיקת בג"ץ שאילצה את המדינה לאפשר זאת. כדי למנוע בלבול באשר למעמדן של הנבחנות, ברבנות הדגישו כי המבחנים נועדו למטרת "הסמכה הלכתית" ובחינת הידע בחומר בלבד.

הובהר במפורש כי התעודה שתוענק אינה מהווה בשום צורה הסמכה לתפקידי רבנות, וכי היא לא תשמש כפתח למינוי נשים לתפקידי רבנות רשמיים או לדיינות בבתי הדין הרבניים.