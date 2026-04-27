כבר לא רק בדרום לבנון: צה"ל החל בגל תקיפות בבקעא

צה"ל החל כעת (שני) לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בבקעא ובמספר מרחבים בדרום לבנון.

זו הפעם הראשונה שבה נרשמים תקיפות ישראליות באזור הבקעא מאז תחילת הפסקת האש עם לבנון בשבוע שעבר. עד כה, הפעילות של צה"ל התמקדה באזור "קו ההגנה" בדרום לבנון. עם זאת, בשבוע האחרון נרשמו הפרות רבות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, אשר הובילו לפציעתם ונפילתם של מספר לוחמי צה"ל.

מוקדם יותר היום דווח כי כוחות אוגדה 98 זיהו שלושה מחבלי חיזבאללה אשר הגיעו סמוך לקו ההגנה הקדמי במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בצה"ל אמרו כי המחבלים פעלו "באופן שהיווה איום ממשי". מיד לאחר הזיהוי, ובסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים להסרת האיום.

