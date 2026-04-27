לראשונה מאז הפסקת האש

כבר לא רק בדרום לבנון: צה"ל החל בגל תקיפות בבקעא

לראשונה מאז תחילת הפסקת האש בשבוע שעבר, צה"ל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בבקעא שבעומק לבנון

י' אייר התשפ"ו
כבר לא רק בדרום לבנון: צה"ל החל בגל תקיפות בבקעא
צילום: אייל מרגולין/פלאש90

צה"ל החל כעת (שני) לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בבקעא ובמספר מרחבים בדרום לבנון. 

זו הפעם הראשונה שבה נרשמים תקיפות ישראליות באזור הבקעא מאז תחילת הפסקת האש עם לבנון בשבוע שעבר. עד כה, הפעילות של צה"ל התמקדה באזור "קו ההגנה" בדרום לבנון. עם זאת, בשבוע האחרון נרשמו הפרות רבות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, אשר הובילו לפציעתם ונפילתם של מספר לוחמי צה"ל. 

מוקדם יותר היום דווח כי כוחות אוגדה 98 זיהו שלושה מחבלי חיזבאללה אשר הגיעו סמוך לקו ההגנה הקדמי במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בצה"ל אמרו כי המחבלים פעלו "באופן שהיווה איום ממשי". מיד לאחר הזיהוי, ובסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים להסרת האיום.

