מחסן נשק בין הבובות: לוחמי גולני חשפו RPG בחדר ילדים

לוחמי חטיבת גולני הפועלים בדרום לבנון נדהמו לגלות מחסן אמל"ח עמוס בתוך חדר ילדים בבית מגורים אזרחי, שכלל רקטות RPG, מטענים ורימונים. צה"ל: "חיזבאללה מנצל את האוכלוסייה באופן ציני"

כוחות חטיבת גולני הפועלים בדרום לבנון השמידו בימים האחרונים יותר מ-50 תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה. בין המטרות שהושמדו היה מתחם תת-קרקעי ששימש את המחבלים לביצוע תקיפות נגד כוחותינו ונגד מדינת ישראל.





במהלך פשיטה ממוקדת שביצעו הלוחמים במרחב עדשית אל-קוצייר, נחשף תיעוד קשה של שימוש בבתים אזרחיים למטרות צבאיות: בתוך חדר ילדים בבית מגורים אותר מחסן אמצעי לחימה עמוס.



בחיפוש במקום נמצאו מטענים, רובי קלאצ'ניקוב, רימונים, רקטות RPG, מקלעים ותחמושת רבה. בצה"ל מדגישים כי חיזבאללה פועל מתוך האוכלוסייה האזרחית בלבנון ומנצל אותה באופן ציני לצורך קידום טרור.





האמל"ח שנמצא בחדר הילדים

במקביל לפעילות הקרקעית, הלוחמים מתמודדים עם איומים מהאוויר. במהלך יום האתמול (א'), מחבלים שיגרו רחפן נפץ לעבר כוחות החטיבה שפעלו דרומית לקו ההגנה הקדמי.



