ליברמן בעקיצה לבנט ולפיד: "מפלגה עקבית עם ערכים ועמוד שדרה"

יום אחרי האיחוד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, אביגדור ליברמן בירך את שותפיו לאופוזיציה - ושלח עקיצה במקביל: "המהלך הזה מוכיח שבישראל, המפלגה היחידה שהיא מפלגת ימין ליברלית אמיתית זאת ישראל ביתנו"

כמעט 24 שעות אחרי ההודעה הדרמטית על איחוד המפלגות של נפתלי בנט ויאיר לפיד, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס היום (שני) למהלך באופוזיציה בסרטון שפרסם. לצד הברכה לבנט ולפיד, ליברמן גם שלח עקיצה לשותפיו לאופוזיציה.

"אני מברך את נפתלי בנט ואת יאיר לפיד על ההחלטה לאחד את שתי הרשימות ומאחל להם בהצלחה" אמר ליברמן. "המהלך הזה מוכיח שבמדינת ישראל, המפלגה היחידה שהיא מפלגת ימין ליברלית אמיתית זאת ישראל ביתנו. זו מפלגה עקבית עם ערכים ועם עמוד שדרה".

ליברמן סיכם את דבריו בחזרה על הציוץ שלו מאתמול שהגיע בתגובה לאיחוד: "כולנו צריכים לזכור שהמטרה המשותפת שלנו היא להחליף את ממשלת ה-7 באוקטובר".

כזכור, מוקדם יותר היום הרמטכ"ל והח"כ לשעבר גדי איזנקוט הודיע היום (שני) כי פנה לשלושת ראשי מפלגות "גוש התקווה": "ביחד" של בנט ולפיד, ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן, והדמוקרטים של יאיר גולן. בהודעתו איזנקוט אמר כי פנה לראשי המפלגות "לקביעת פגישת סנכרון ותיאום על מנת להבטיח את הניצחון באמצעות 61 קולות ציוניים וממלכתיים".