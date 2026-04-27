השטן לובשת פראדה 2: כך תתלבשי בסטייל כמו בסרט

הסרט הכי אופנתי של השנה נוחת על המסכים, ואנחנו כאן כדי להוכיח שסטייל הוליוודי וגם צניעות יכולים ללכת יד ביד. המדריך המלא

אחרי כמעט שני עשורים, המגזין המפורסם בעולם חוזר למסך ב"שטן לובשת פראדה 2". בזמן שאנדי זאקס ומירנדה פריסטלי צריכות להציל את המגזין המודפס בעידן הדיגיטלי, אנחנו כאן כדי להוכיח שאפשר להיראות "קוטור" גם בלי לוותר על הסנטימטרים של השרוול.

1. אנדי זאקס (המהפך המתוחכם)

אנדי של הסרט השני היא כבר לא המתמחה המבולבלת, אלא אישה שבטוחה בסטייל שלה. המראה שלה מתאפיין בשכבות חכמות ובגזרות מחויטות.

איך תאמצי את הלוק? חצאיות מידי מחוייטות: במקום חצאיות העיפרון הקצרות של עולם האופנה, לכי על חצאית A מבד מחויט שמגיעה עד אחרי הברך. המגפיים: השלימי את המראה עם מגפיים גבוהים שמכסים את הרגל מתחת לחצאית – טרנד שתמיד נראה יוקרתי.

בלייזר הוא המלך: בחרי בלייזר אוברסייז איכותי בגוון נייטרלי (קאמל או אפור). הוא סוגר כל פינה של צניעות מעל חולצת בסיס או שמלה ללא שרוולים.

מתוך השטן לובשת פראדה 2 צילום: (באדיבות פורום פילם ודיסני ישראל)

2. אמילי צ'רלטון (האדג' הדרמטי)

אמילי תמיד הייתה חובבת צבעים כהים, טקסטורות ומראה מעט יותר "בועט".

איך תאמצי את הלוק? משחקי שקיפויות (עם בטנה): אמילי אוהבת תחרה ושיפון. אפשר לבחור בחולצות עם שרוולים תפוחים ושקופים, ובלבד שגוף החולצה אטום או מצויד בגופייה תואמת. חגורות מותן רחבות: אמילי ידועה בהדגשת המותן. חגורה רחבה מעל שמלה רחבה או עליונית ארוכה נותנת מראה מוקפד וחד. אקססוריז דומיננטיים: שרשראות שכבות גדולות יכולות לשדרג חולצת גולף פשוטה וצנועה למראה של תצוגת אופנה בפריז. מתוך השטן לובשת פראדה 2 צילום: (באדיבות פורום פילם ודיסני ישראל)



3. מירנדה פריסטלי (היוקרה השקטה)

הבוסית הגדולה לעולם לא מוותרת על צווארונים גבוהים, בדים עשירים ומראה סמכותי.