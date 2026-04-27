רגע לפני ל"ג בעומר: כבאות והצלה בבשורה קשה לציבור

נציב כבאות והצלה לישראל חתם על צו איסור הבערת אש והדלקת מדורות בכל רחבי הארץ: "בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתפתחות שריפות"

רגע לפני ל"ג בעומר: נציב כבאות והצלה לישראל, רב-טפסר אייל כספי, חתם היום (שני) על צו איסור הבערת אש והדלקת מדורות בכל רחבי הארץ. הצו ייכנס לתוקף ביום ראשון הקרוב, ה-3 במאי, ויימשך עד ה-30 ביוני בחצות.

כספי אמר כי הצו נחתם "בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתפתחות שריפות, לרבות המצב הבטיחותי והביטחוני של היערות. כבאות והצלה לישראל תפרוס מאות לוחמי אש, מפקחי מניעת דליקות ומתנדבים ברחבי הארץ, שיסיירו במוקדים השונים לשם מניעה, פיקוח ומענה מבצעי מהיר".

יש לציין כי הצו מאפשר הדלקת מדורות רק במקומות שאושרו מראש על ידי הרשות המקומית, רשות הטבע והגנים או קרן קיימת לישראל. "יש להקפיד על מדורות קטנות, בטוחות ומפוקחות, בהתאם להנחיות ולתנאים שנקבעו בצו" נמסר. "הדלקת אש במתקנים ייעודיים להכנת מזון (מנגלים) מותרת במקומות המאושרים בלבד".

במקביל, פורסמו הנחיות לאלו שמדליקים מדורות במקום מאושר:

יש להקים את המדורה בשטח מבודד, נקי מעשבייה ומחומרים דליקים (על גבי חול או כורכר).

יש לתחום את המדורה באבנים ולהימנע מערימות גבוהות.

הדלקת האש תיעשה ע"י מבוגר ובהשגחתו בלבד.

יש להשגיח על ילדים ולשמור מרחק מהאש.

בסיום יש לכבות את המדורה לחלוטין באמצעות מים וחול.

במקרה של שריפה – חייגו 102.

"השנה יותר מתמיד: אנו קוראים לציבור ולרשויות המקומיות לציין את ל"ג בעומר באחריות ולהעדיף פעילויות קהילתיות ואלטרנטיביות" סיכמו בכבאות והצלה. "אם מדליקים מדורה במקום מאושר, יש להקפיד על ההנחיות".