פרויקטור מירון מתפטר ותוקף את נתניהו: "לא יודע לעבוד"

דרמה במירון: פרויקטור ההילולה צפוי להודיע היום על סיום תפקידו בעקבות ההחלטה לבטל את האירוע המסורתי. דייטש למקורביו: "ההחלטה נחתה עלינו כרעם ביום בהיר, אין לי מה לתרום במדיניות כזו"

זעזוע בהיערכות לל"ג בעומר: יוסי דייטש, פרויקטור הילולת הרשב"י במירון, צפוי להגיש עוד היום (ב') את התפטרותו מתפקידו. ההחלטה הדרמטית מגיעה על רקע ההנחיה לבטל את ההילולה המסורתית ובמקומה לקיים אירוע סמלי ומצומצם בלבד בשל המצב הביטחוני.

בשיחות סגורות עם מקורביו, הביע דייטש תסכול עמוק מההחלטה שהתקבלה בדרגים הגבוהים. "ההחלטה שהתקבלה אתמול נחתה עלינו כרעם ביום בהיר", הסביר דייטש. הוא שיתף בשיחה שקיים עם ראש הממשלה בנושא: "אמרתי לו – ייתכן שיש לך שיקולים ביטחוניים שאנחנו לא יודעים, אבל אני לא יודע להסביר את זה ולא יודע לעבוד עם זה".

"מתכחשים למציאות"

דייטש, שליווה את ההכנות המורכבות בחודשים האחרונים, הבהיר כי הוא אינו מוכן לקחת חלק במתווה שמגביל את הגעת ההמונים להר. "אני לא מתכוון לשתף פעולה בשום צורה עם הגבלות במירון", הצהיר. "מי שחושב שאפשר לסגור את מירון בל"ג בעומר פשוט מתכחש למציאות. אני לא יכול להיות שם ואין לי שום דבר לתרום במדיניות של הגבלות".

הפרויקטור אף הוסיף אמירה אישית קשה, כשטען כי בעקבות המצב, לראשונה בחייו הוא לא ינכח בהר ביום ההילולה: "במצב כזה גם אני לא אהיה בל"ג בעומר במירון".