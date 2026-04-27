"איום ממשי": חוסלו 3 מחבלי חיזבאללה שהתקרבו לקו ההגנה

הפרה נוספת של הפסקת האש? כוחות אוגדה 98 זיהו אמש (ראשון) שלושה מחבלי חיזבאללה אשר הגיעו סמוך לקו ההגנה הקדמי במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בצה"ל אמרו כי המחבלים פעלו "באופן שהיווה איום ממשי".

מיד לאחר הזיהוי, ובסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים להסרת האיום.

חיסול המחבל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

בנוסף, הכוחות תקפו מספר מבנים צבאיים שהיו בשימוש ארגון הטרור, אשר היוו איום על הכוחות. המבנים שהותקפו כוללים בין היתר מבנה ששימש כמטה של הארגון בגזרת בינת ג'בייל, וכן מבנים צבאיים נוספים.

עוד נאמר כי לאחר התקיפות, זוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי הלחימה במבנים.

תקיפת התשתיות (צילום: דובר צה"ל)

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני".