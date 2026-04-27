צבא איראן באיום: "מוכנים לפעול אם נידרש לכך"

בצבא האיראני משגרים מסרים על מוכנות לחידוש הלחימה, כשסגן מפקד חיל הים איים כי חלק מכוחות הצבא "עדיין לא נכנסו לעימות, אבל הם מוכנים לפעול אם נידרש לכך"

בדרך לחידוש המלחמה? על רקע הקיפאון במגעים בין וושינגטון לטהרן, בצבא האיראני משגרים מסרים על מוכנות לתקיפות.

פרמארז במאני, סגן מפקד חיל הים בצבא הרפובליקה האיסלאמית, איים הבוקר (שני) כי חלק מכוחות הצבא "עדיין לא נכנסו לעימות, אבל הם מוכנים לפעול אם נידרש לכך". לטענתו, הכוחות "מוכנים וממתינים כעת לפקודות".

כאמור, איומי הצבא האיראני מגיעים על רקע ביטול שיחות המו"מ בין ארה"ב ואיראן, שתוכננו להתקיים אמש בפקיסטן. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר אמש כי השיחות לא מספקות את התוצאות הראויות, וכי למרות הערכתו אל המתווכים, הוא פשוט יעשה את זה בטלפון.

"קראתי לאנשינו לחזור הביתה, המנהיגים הפקיסטנים הם אנשים נהדרים אבל זו טיסה של 18 שעות. אנחנו לא עושים את זה יותר" אמר טראמפ בראיון לרשת פוקס ניוז. "אם הם רוצים לדבר - שיבואו אלינו, שיתקשרו. אנחנו לא שולחים יותר אנשים שיטוסו במשך 18 שעות. כבוד גדול לפקיסטן, הם היו נהדרים, אבל אנחנו נמשיך בטלפון".