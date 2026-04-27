ההצעה האחרונה של איראן לטראמפ

שגריר איראן בקהיר, מוג׳תבא פירדאווסי פור, פירט את רשימת הקווים האדומים של טהראן בכל הנוגע לאפשרות של ניהול משא ומתן מול ארצות הברית

איראן מציבה שורה של תנאי סף נוקשים לשיח עם הממשל האמריקני. השגריר האיראני בקהיר, מוג׳תבא פירדאווסי פור, מנה את שבעת העקרונות עליהם איראן לא תתפשר במסגרת המגעים.

ראשית הבהיר השגריר כי איראן אינה מסכימה להפסקת אש המבוססת על הרעיון של "לא מלחמה ולא שלום", אלא מעוניינת בסיום המלחמה בכל האזור כולו ולא רק מול איראן. בנוסף, דורשת טהראן את הסרת המצור הימי של ארצות הברית והסרת כלל הסנקציות המוטלות על המדינה.

עוד הדגיש השגריר כי איראן לא תקיים משא ומתן תחת איום וכי על האמריקנים לשחרר את הנכסים האיראניים המוחזקים בארצות הברית.

במישור הביטחוני והאסטרטגי, איראן דורשת שמירה על כל זכויותיה הגרעיניות וכן הכרה בכך שהיא זו שתנהל את מצר הורמוז, זאת לאור העובדה שלאיראן גבול של למעלה מ-1,000 קילומטרים עם המפרץ הפרסי.