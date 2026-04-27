מזל טוב | בגיל 51: מגיש ערוץ 12 בבשורה מרגשת

שבוע לאחר שבישרו לעולם על הולדת בנם הראשון, איש התקשורת חיים אתגר ואשתו ענבל הרצברג חשפו את השם שנבחר לתינוק החדש. האח הקטן מצטרף לשתי בנותיהם הגדולות של בני הזוג.

בפוסט שהעלה אתגר לחשבון האינסטגרם שלו, נראות האחיות הגדולות והגאות – מיכאלה בת ה-6 ואמי בת ה-4 – כשהן מחזיקות בזרועותיהן את האח הקטן שהצטרף למשפחה. לצד התמונה המרגשת חשף אתגר כי השם הנבחר הוא עמית.

כזכור, ביום ראשון שעבר העלו בני הזוג תמונה ראשונה מחדר היולדות, בה נראה אתגר אוחז בבנו לצד ענבל עם הכיתוב "ברוך הבא חמודי". כעת, עם חשיפת השם, מתברר כי ה"חמודי" קיבל את השם הישראלי עמית.