מבזקים
סרוגים

שותפו לשעבר של בנט חושף פרט מביך: "חשוב שעם ישראל ידע"

י' אייר התשפ"ו
בנט צילום: יונתן זינדל / פלאש90
השר עמיחי שיקלי מהליכוד, שהיה בעבר במפלגתו של בנט ופרש בעקבות הקמת ממשלת בנט - לפיד, מתייחס לאיחוד הפוליטי בינו לבין יאיר לפיד ואומר כי בנט הבין שהוא לא יכול לנצח את נתניהו.


בראיון לרדיו 'גלי ישראל', אמר שיקלי: "בנט הבין שהוא רחוק מאוד מהיעד שלו. הוא היה מסוייט מהאירוע של אייזנקוט. אני מכיר את התגובות שלו בעיתות לחץ ומצוקה - זה אדם שלא עומד בלחצים".

שיקלי הוסיף: "חשוב שעם ישראל ידע: מדובר באדם פריך ושברירי מבחינה מנטלית, וחוויתי את זה גם אישית כשהודעתי לו שאני לא ממשיך איתו. מבחינת חוסן מנטלי - נתניהו הוא האנטיתזה לנפתלי בנט. ההחלטה שלו להתחבר ללפיד נמהרת, נובעת מלחץ והיא נועלת אותו עמוק בגוש השמאל".

על הרשימה של בנט אמר שיקלי: "כשמסתכלים על האנשים שמצטרפים אליו משרידי קפלן קשה להבחין בינו לבין מפלגת הדמוקרטים. בפועל הוא אומר: אני הולך להתאבד על ראשות השמאל. הוא כבר לא שחקן מרכז, אלא מכוון להנהגת השמאל העמוק. להערכתי, במהלך הזה הוא איבד את הבחירות".

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה