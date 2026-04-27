שותפו לשעבר של בנט חושף פרט מביך: "חשוב שעם ישראל ידע"

שותפו לשעבר של נפתלי בנט, מתייחס לאיחוד בינו לבין יאיר לפיד, וטוען כי הוא נבע מלחץ ופחד: "מדובר באדם פריך ושברירי מבחינה מנטלית"

השר עמיחי שיקלי מהליכוד, שהיה בעבר במפלגתו של בנט ופרש בעקבות הקמת ממשלת בנט - לפיד, מתייחס לאיחוד הפוליטי בינו לבין יאיר לפיד ואומר כי בנט הבין שהוא לא יכול לנצח את נתניהו.





בראיון לרדיו 'גלי ישראל', אמר שיקלי: "בנט הבין שהוא רחוק מאוד מהיעד שלו. הוא היה מסוייט מהאירוע של אייזנקוט. אני מכיר את התגובות שלו בעיתות לחץ ומצוקה - זה אדם שלא עומד בלחצים".

שיקלי הוסיף: "חשוב שעם ישראל ידע: מדובר באדם פריך ושברירי מבחינה מנטלית, וחוויתי את זה גם אישית כשהודעתי לו שאני לא ממשיך איתו. מבחינת חוסן מנטלי - נתניהו הוא האנטיתזה לנפתלי בנט. ההחלטה שלו להתחבר ללפיד נמהרת, נובעת מלחץ והיא נועלת אותו עמוק בגוש השמאל".

על הרשימה של בנט אמר שיקלי: "כשמסתכלים על האנשים שמצטרפים אליו משרידי קפלן קשה להבחין בינו לבין מפלגת הדמוקרטים. בפועל הוא אומר: אני הולך להתאבד על ראשות השמאל. הוא כבר לא שחקן מרכז, אלא מכוון להנהגת השמאל העמוק. להערכתי, במהלך הזה הוא איבד את הבחירות".