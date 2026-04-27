בעוד מספר חודשים: אלו המכשירים שבהם וואטסאפ תפסיק לעבוד

זה הזמן לשדרג: חברת וואטסאפ הודיעו כי אפליקציית המסרים הפופולרית תפסיק לעבוד במכשירים המשתמשים בגרסה 6 ומטה של מערכת ההפעלה אנדרואיד, החל מה-8 בספטמבר. משתמשים שעדיין מחזיקים בטלפון שמכיל את מערכת ההפעלה הוותיקה של גוגל החלו לקבל התראות על הפסקת התמיכה, כשהומלץ להם לגבות את ההודעות לפני כן.

הגרסה הנוכחית של אפליקציית וואטסאפ תמכה בכל מכשירי אנדרואיד 5 ומעלה - כך שהעדכון הנוכחי יגרום לכך שמשתמשים באנדרואיד 5 או 6 יאבדו את הגישה לאפליקציה. עם זאת, מדובר בגרסאות ישנות מאוד של מערכת ההפעלה, שהושקו לפני יותר מעשור - כך שהשינוי לא צפוי להשפיע על משתמשים רבים.

בחברה הבהירו כי בשלב זה לא יהיה שום שינוי בגרסת הוואטסאפ לאייפון, כשהאפליקציה עדיין תתמוך בכל המכשירים המריצים את מערכת ההפעלה iOS 15.1 ומעלה.