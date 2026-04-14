משאירים וואטסאפ פתוח במחשב? אתם חייבים לקרוא את זה

וואטסאפ (WhatsApp) בדרך לסגור את אחד מ"חורי" האבטחה המטרידים ביותר בפרטיות המשתמשים. כולנו מכירים את הרגע שבו אנחנו משאירים את המחשב פתוח על "וואטסאפ ווב" במשרד או בבית, ותוהים אם מישהו מנצל את הרגע כדי לעבור לנו על ההודעות הפרטיות. לפי דיווח ב"ישראל היום", הפתרון כבר בדרך.

גרסת בטא חדשה של האפליקציה לאנדרואיד (2.26.15.6) חושפת כלי אבטחה חדש וחכם: התראות בזמן אמת על פעילות במכשירים מקושרים. המערכת תזהה מתי מתבצעת פעילות במחשב או בטאבלט במקביל לשימוש בטלפון הנייד, ותשלח התראה מיידית לבעל החשבון.

איך זה יעבוד בפועל?

עד היום, כדי לדעת אם מישהו צופה לכם בצ'אט מהצד, הייתם צריכים להיכנס באופן יזום להגדרות ולבדוק מתי הייתה "פעילות אחרונה" במכשירים המקושרים. הפיצ'ר החדש הופך את התהליך לאוטומטי ופסיבי.

ההיגיון של וואטסאפ פשוט: אם אתם מחזיקים את הטלפון ביד, ובאותו זמן ממש מתבצעת פעילות במחשב המקושר – קיים סיכוי גבוה שמישהו אחר צופה לכם בהודעות. במקרה כזה, הטלפון שלכם ירטוט ותקבלו הודעה על פעילות בו-זמנית, מה שיאפשר לכם לנתק את המכשיר המקושר מרחוק או פשוט לגשת ולסגור אותו.

שליטה מלאה על הפרטיות

הפיצ'ר החדש לא יהיה כפוי על המשתמשים. בוואטסאפ מתכננים לאפשר להפעיל או לכבות את ההתראות דרך תפריט הגדרות הפרטיות המתקדמות (Advanced Privacy), כדי למנוע התראות מיותרות למי שמשתמש במכשירים הללו בעצמו באופן קבוע.

בנוסף, העדכון צפוי לכלול שיפורים גם בנעילת צ'אטים ספציפיים באמצעות קוד סודי, אפשרות שתתרחב ככל הנראה גם לגרסת המחשב.

מתי זה מגיע אלינו?

נכון לעכשיו, הפיצ'ר נמצא בשלבי פיתוח וזמין רק עבור נסייני הבטא. עם זאת, הניסיון מלמד כי מרגע שפיצ'ר כזה נחשף בגרסאות הבדיקה, המרחק להשקה רשמית לכלל המשתמשים עומד בדרך כלל על שבועות בודדים בלבד. זהו צעד משמעותי נוסף בקו שמובילה מטא (Meta) בשנים האחרונות, ששם דגש על אבטחה והצפנה מקצה לקצה כדי להבטיח שהשיחות הפרטיות יישארו באמת כאלו.