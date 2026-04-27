"האיחוד ביטל את הסיכוי לנצח את נתניהו"

היועץ האסטרטגי ומנהל הקמפיינים, נבו כהן, התייחס למפץ הפוליטי במסגרתו נפתלי בנט ויאיר לפיד הכריזו על הקמת מפלגה משותפת לקראת הבחירות שייערכו בעוד מספר חודשים.

בראיון לרדיו 103FM, אמר כהן: "בחתונה הזו לא התחתנו מאהבה, הם התחתנו מתוך פחד. יאיר לפיד ראה משבוע לשבוע שהוא מתקרב לאזור של סביב גוש החסימה. הגוש שמה הוא חסר רחמים. הוא פחד לגמור כמו גנץ".

כהן הסביר כי "בנט ראה את איזנקוט מטפס ומטפס ואוכל לו מנדטים עד שאיזנקוט ובנט היו בתיקו. אחד היה קורס שזה בנט והשני היה גדל שזה איזנקוט. כל אחד מהחברים פחד מהתסריט, אז הם חברו להם יחד אני הרבה יותר פסימי עבור מחנה השמאל-מרכז. אני חושב שבנט ולפיד הקריבו את הניצחון עבור נתניהו על מנת להישאר רלוונטיים במערכת הפוליטית. הניצחון הזה מבטל את היכולת להביא לניצחון מול נתניהו".