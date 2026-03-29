יועצו לשעבר של בנט: "מצבו רע, הוא נוקט בצעדים נואשים"

‏נבו כהן, יועצו האסטרטגי לשעבר של נפתלי בנט, התראיין היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס למצבו של בנט בסקרים.

בדבריו הוא אמר: "לבנט הייתה פנטזיה שהוא יודע להביא קולות מימין. בתקופה מסוימת זה גם התבטא בסקרים עם כ-30 מנדטים, בעיקר בגלל העמידה הפטריוטית בראיונות שלו בחו"ל.

בינתיים, בכנף השמאל נוצרה לו בעיה שקוראים לה גדי איזנקוט. הוא חשב שהוא יכול לשחק גם על כנף הימין, שבחצי השנה האחרונה ברחה לו. ואז הוא היה צריך לקבל החלטה אסטרטגית: האם הוא עדיין יכול להמשיך לאחוז במחשבה שהוא יכול להעביר אליו מצביעי ימין? התשובה היא לא".

עוד הוסיף כהן: " או שהוא מתחיל להתכנס, או שהוא מתחיל לשחק שמאל על מלא - וביום חמישי ראינו את ההחלטה. כשאתה עם הגב לקיר בצלילת מנדטים אתה עושה אקטים נואשים ולכן אנחנו רואים את השבירה הזאת שמאלה מאייזנקוט. שתבינו את האירוע, הוא מדלג לאזור חיוג מרצ".

נזכיר כי אמש יו"ר מפלגת ישר גדי אייזנקוט, הכריז בערוץ 12 כי הוא מועמד לראשות הממשלה ואמר: "לא עזבתי את גנץ כמספר שתיים כדי להיות מספר שתיים של בנט, והוסיף: "לא מבין למה הוא אומר שאני מתמהמה בתשובה, אמרתי לו את זה במקום".



