אזהרה חמורה ביממה הקרובה: אלה ההנחיות לציבור

מזג האוויר היום (שני) מחייב ערנות מוגברת מצד המטיילים והרוחצים. השירות המטאורולוגי פרסם אזהרות צהובות הנוגעות הן למצב הים והן לסכנת שיטפונות בנחלים, עם דגש על סכנת חיים ממשית למפרים את ההנחיות.

הים התיכון: סכנת טביעה וסחף

עד לשעה 10:00 הבוקר תקפה אזהרה צהובה על ים גבוה ומסוכן לרחצה. גובה הגלים צפוי לנוע בין 80 ל-110 ס"מ. הציבור מוזהר מפני סכנת טביעה כתוצאה מגלים גבוהים, זרמים ומערבולות שעלולים לסחוף את הרוחצים ללב ים.

הנחיות לציבור:

יש להיכנס למים אך ורק בחופים מוכרזים ובאזורים המותרים לרחצה.

יש להישמע להוראות המצילים והפקחים בשטח.

מומלץ להימנע מעמידה על מזחים ושוברי גלים בשל סכנת פגיעה מגלים שנשברים.

החל מהצהריים: חשש משיטפונות בזק

החל מהשעה 12:00 ועד לשעה 22:00 הלילה, תהיה בתוקף אזהרה צהובה על שיטפונות בזק בבקעת הירדן, מדבר יהודה וים המלח, צפון מזרח ומערב הנגב וצפון הערבה.

בשל התנאים המטאורולוגיים, תיתכן היווצרות פתאומית של זרימות עזות בערוצי הנחלים, סחף על הצירים ואף חסימת כבישים במקומות המועדים לפורענות.

הנחיות בטיחות למטיילים:

חל איסור מוחלט להיכנס לאפיקי נחלים או לחצותם ברגל וברכב בזמן זרימה.

במקרה של כביש מוצף, יש לעצור את הרכב ולהמתין להוראות כוחות הביטחון והגופים האחראים.

יש להימנע מלינה בשטחים פתוחים באזורי הסכנה המפורטים.

ברשויות מדגישים כי יש להמשיך ולהתעדכן בתחזיות ובשינויים בלוחות הזמנים של האזהרות טרם היציאה לשטח.