גיא מרוז: "להוציא אותם להורג עם תת מקלע"

איש התקשורת גיא מרוז, פאנליסט בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, התייחס אמש לרצח הנער ימנו זלקה ביום העצמאות בפתח תקווה, וקרא להוציא להורג את כל המעורבים באירוע.

"נפשי לא נחה מהרצח של ימנו זלקה", אמר אמש מרוז בתכנית. "אתה רואה את הצילומים ואתה לא מאמין שזה קורה".

הוא פנה לחברי הפאנל שתומכים בעונש מוות למחבלים, ואמר: "אתם יודעים, אתם מדברים פה הרבה על עונש מוות, אני את כל החבורה הזאת שהייתה שם - את אלו שדקרו, את אלו שבעטו, ואת אלו שלא עזרו - את כולם הייתי הורג. ככה, עם תת מקלע".

"מה שהיה שם כל כך נורא. אני לא זוכר דבר כל כך מזעזע כבר הרבה שנים", חתם מרוז.



