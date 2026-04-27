כשעה לפני תחילתה: בוטלה עדות נתניהו בתיק האלפים

לאחר חודשיים שבהם לא העיד במשפטו, ראש הממשלה בנימין נתניהו היה אמור להתייצב הבוקר לעדות בתיק האלפים – אולם הדיון בוטל ברגע האחרון. הביטול הגיע בעקבות פנייה של עו"ד עמית חדד לבית המשפט בשל מניעה ביטחונית

יום הדיונים בתיק האלפים, שהיה אמור לסמן את חזרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לחקירה נגדית לאחר הפסקה של חודשיים, בוטל הבוקר (שני) בנסיבות חריגות. כשעה בלבד לפני השעה 09:00, המועד המתוכנן לפתיחת הדיון, הוחלט על ביטולו בשל אילוצי לו"ז של ראש הממשלה.

השתלשלות האירועים החלה מוקדם בבוקר, כאשר פרקליטו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, יצר קשר טלפוני עם מזכירת השופטים עוד לפני השעה 08:00. עו"ד חדד עדכן את המזכירות כי לראש הממשלה נקבע לו"ז ביטחוני דחוף להיום, ועל כן לא יוכל להתייצב בבית המשפט למתן עדותו.

שופטי הרכב בית המשפט המחוזי קיבלו את הבקשה שהועברה דרך המזכירות והורו על ביטול הדיון לאלתר. יצוין כי המהלך התבצע באופן מהיר, מבלי שהתבקשה תגובת הפרקליטות לפני קבלת ההחלטה על הביטול.

גם בשבוע שעבר, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לבטל את עדותו מחר בבית המשפט, בשל אילוצים ביטחוניים מדיניים שתוכנם הועבר במעטפה סגורה לשופטים.