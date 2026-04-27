הנחיית רה"מ: הילולת הרשב"י במירון תתקיים במתכונת סמלית בלבד

בשל המצב הביטחוני והחשש מירי רקטות מלבנון, מזכיר הממשלה הודיע כי האירוע המסורתי לא יתקיים השנה במתכונתו הרגילה. יוסי פוקס במכתב לשרים: "קיים חשש ממשי לאירוע רב נפגעים וקושי משמעותי בפינוי המוני של המשתתפים תחת אש"

מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, הפיץ היום (שני) מסמך הנחיות רשמי מטעם ראש הממשלה בנושא היערכות המדינה להילולת ל"ג בעומר במירון שתחול בחודש הבא. על פי המסמך, שהתגבש לאחר סדרת הערכות מצב ביטחוניות, הוחלט כי אירועי הילולת רשב"י במירון לא יתקיימו השנה במתכונת רבת משתתפים, אלא במתכונת סמלית ומצומצמת בלבד, בהתאם למדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף.

ההחלטה הדרמטית מגיעה על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת בגבול הצפון ומה שמוגדר במסמך כ"שבריריות הפסקת האש מול לבנון".



במערכת הביטחון חוששים כי התקהלות המונית באתר המצוי בקרבת הגבול וחשוף לירי רקטות, עלולה להוביל לאירוע רב נפגעים (מאר"ן). מעבר לאיום הישיר, הועלה חשש כבד מפני קושי בפינוי מהיר של רבבות משתתפים מההר ומהיישובים הסמוכים במקרה של הסלמה פתאומית.

בהתאם להנחיית ראש הממשלה, מדיניות ההתגוננות ביישובי קו העימות ובכללם מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה, תישאר מחמירה ותגביל התקהלויות בשטח פתוח לעד 1,500 איש לכל היותר, נתון שאינו מאפשר את קיום ההילולה כסדרה.



פוקס הבהיר במכתבו כי הנחיות פרטניות לגבי אופי הטקסים הסמליים וניהול האתר ביום ההילולה יימסרו בסמוך למועד על ידי הגורמים המוסמכים, וכי המדיניות הנוכחית לא צפויה להשתנות אלא אם יחול שיפור דרמטי ובלתי צפוי במצב הביטחוני.