ט' אייר התשפ"ו
תיעוד מרתיח: רחפן נפץ מתפוצץ בזמן פינוי לוחמים. צפו
מסוק צילום: (צילום: דובר צה"ל)

מרתיח: בזמן פינוי לוחמים פצועים במסוק צה"לי בדרום לבנון, התפוצץ רחפן נפץ של חיזבאללה.

האירוע התחיל כשכוחות פעלו לחלץ נפגעים מתקיפת כלי טיס קודמת של חיזבאללה. במהלך הפינוי, הארגון שיגר שני רחפנים מתאבדים נוספים לעבר זירת החילוץ.

אחד מהכלים יורט בדרך, אך השני חדר את מערכות ההגנה והתקרב למסוק חיל האוויר וללוחמי יחידה 669, בדיוק בזמן שקלטו את הפצועים על האלונקות. הלוחמים בשטח ירו לעבר הכלי במטרה להפילו, אך לא פגעו, והוא התפוצץ בקרבתם.

בתיעוד ניתן לראות את המסוק ממריא מהמקום בתוך שניות בודדות כדי להימנע מפגיעה ישירה ומחשש לשיגור רחפנים נוספים למרחב. 

