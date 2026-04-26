לא ייאמן: היועמ"שית מסרבת לומר לבג"ץ אם תגן על מינוי גופמן

היועצת המשפטית לממשלה מסרבת לומר לבג"ץ האם היא תגן על עמדת נתניהו בעניין מינויו של ראש המוסד רומן גופמן

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, מסרבת להשיב לבג"ץ האם היא תגן על מינוי רומן גופמן לראשות המוסד, כך דיווח הערב (ראשון) אבישי גרינצייג ב-i24news.

קודם לכן, מזכיר הממשלה ביקש ממיארה שתגן על העמדה של ראש הממשלה למנות את האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. מלכתחילה עוד לפני החלטת הוועדה, אמרה היועמ״שית לגרוניס (כך לדבריו) שהמינוי לכל הפחות מעורר קשיים משפטיים. יתר חברי הוועדה לא קיבלו כל עמדה מהיועצת לפני שכתבו את המלצתם.

כאמור, פוקס ביקש ממנה תשובה האם היא תגן על המינוי של נתניהו על פי עמדת הרוב של ועדת גרוניס (בניגוד לעמדת גרוניס עצמו). היועצת סירבה להשיב האם תגן, למרות שהמועד האחרון להשיב לעתירה הוא מחרתיים.

מוקדם יותר היום, ראש הממשלה נתניהו הסיר את החיסיון על המסמכים המסווגים בעניין הפעלת אלמקייס, כדי שכל חברי הוועדה יוכלו לעיין בהם, ולאחר שעיינו בחומרים - הם לא שינו את דעתם.

גרוניס טוען שיש פגם בטוהר המידות, ושלושת חברי הוועדה האחרים טוענים שאין שום פגם בטוהר המידות, ושאין שום הבדל בין המידע שהוצג בחומר הגלוי לבין מה שהוצג לאחר מכן בחומר הסודי.



