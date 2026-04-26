אחרי סקנדל הפסל: נתניהו נפגש עם חיילים נוצרים בצה"ל

לאחר שתיעוד של חייל צה"ל מכה בפטיש פסל של ישו בכפר נוצרי בדרום לבנון יצר סקנדל בינלאומי, ראש הממשלה נתניהו נפגש עם חיילים וקצינים מהקהילות הנוצריות בישראל המשרתים בצה"ל

לאחר שלפני כשבוע הוצתה סערה בינלאומית בקרב קהילות נוצריות רבות כנגד ישראל, בעקבות תיעוד של חייל צה"ל מכה בפטיש פסל של ישו בכפר נוצרי בדרום לבנון, ראש הממשלה נתניהו נפגש עם נציגים מהקהילות הנוצריות המשרתות בצה"ל.

דוברות ראש הממשלה.

התיעוד שנחשף ב-19 באפריל, בזמן המשך פעילות צה"ל להשמדת תשתיות טרור בדרום לבנון. בתמונה צולם חייל צה"ל אוחז בפטיש 5 קילו בתנועת הנפה כנגד ראשו של הפסל. התיעוד יצר סערה בינלאומית וגינויים רבים.

כעת, לאחר שהחייל שתועד מכה בפסל הוסר משירות כלוחם ונשלח אל 30 ימי מעצר ולאחר שהפסל הוחלף על ידי צה"ל, ראש הממשלה נפגש עם הקהילות הנוצריות כחלק ממאמץ לתיקון היחסים והפגיעה התדמיתית.

מנתניהו נמסר: "אני נמצא כאן במשרד ראש הממשלה עם קבוצה יוצאת דופן של גברים ונשים צעירים. אלו הם חיילים נוצרים, גברים ונשים, בצבא ההגנה לישראל. הם מאיישים את כל התפקידים החשובים בצבא המדהים שלנו ועושים עבודה מדהימה".

"זה מנוגד לחלוטין למה שמוצג בחוץ. לא רק שישראל נלחמת למען זכויותיהם של נוצרים ברחבי המזרח התיכון, יש לה חיילים נוצרים שנלחמים למען הגנת ישראל ולמען אחינו הנוצרים בכל האזור ומחוצה לו".

"אני חייב לומר שהתרשמתי מהסיפורים האישיים, מהמחויבות שלהם, מההקרבה ומההישגים שלהם. ישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון שבה הקהילה הנוצרית משגשגת, צומחת ומתרחבת. והיא מצליחה מאוד, עם גברים ונשים מדהימים".

ראש הממשלה חתם את דבריו ובירך את החיילים: "אני רוצה להצדיע לכולכם. תודה שבאתם לכאן".