טלי גוטליב מעריכה: "אני לא נביאה, אבל זה מה שיקרה"

חברת הכנסת טלי גוטליב התייחסה הערב לאיחוד בין בנט ללפיד ואמרה: "אני לא נביאה, אבל זה מה שיקרה"

חברת הכנסת מהליכוד טלי גוטליב, התייחסה היום (ראשון) לאיחוד בין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, לראש האופוזיציה יאיר לפיד.

בדבריה היא טענה: "‏האיחוד בין יאיר לפיד השמאלני ובנט הנוכל זו המתנה הכי טובה למחנה הימין שחזק גם כך!! לפיד הוא שמאל שמעולה בסיסמאות ולא חזק במציאות, כזכור צעק בהפגנת קפלן "אנחנו הרוב" כשאיך לומר? הוא מקסימום אופוזיציונר.

בנט הנוכל האשים את החרדים במותם של לוחמינו עזי הרוח והבטיח נישואים אזרחיים ותחבורה בשבת. אחלה פתרון לאנשי שמאל שגולן המסית המסוכן לא בא להם בטוב. ובכן, אתם יודעים מה מרתק בחשבון? הדיוק. מחנה השמאל מרכז (אם יש בכלל כזה) הוא עוד פחות מהמנדטים שיש כיום לאופוזיציה העלובה".

לסיום היא הוסיפה: "‏השמאל נשען על האחים המוסלמים ועל ליברמן שלא התחרט לרגע על המהלך המחפיר הזה. ‏הקואליציה כיום 68 מנדטים. איך לומר בזהירות? אני לא נביאה. ‏הימין רק יתחזק! רוב העם חכם ונבון. 70 מנדטים לפחות למחנה הימין בע"ה, ויכול להיות יותר אם ליברמן יזנח את שנאת החרדים ואת סיסמאות הרק לא. ‏ימין ה' עושה חיל ימין ה' רוממה".