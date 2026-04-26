ברגע האחרון: זה מה שגרם לבנט לחבור ללפיד

שעות אחרי הודעה על איחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, פרטים חדשים שופכים אור על הסיבה בגינה בנט החליט להוציא את המהלך לפועל

פרטים חדשים על הדינמיקה הפוליטית בתוך גוש האופוזיציה: העיתונאי נדב אלימלך דיווח בערוץ i24NEWS, כי יו"ר מפלגת 'ישר, גדי איזנקוט, לא ממהר להצטרף לחיבור של נפתלי בנט ליאיר לפיד.

על פי הדיווח, בסביבתו של בנט היה קיים חשש בתקופה האחרונה מפני אפשרות של חיבור בין לפיד לאיזנקוט ללא מעורבותו, מה שהוביל להחלטה להאיץ את המהלכים הנוכחיים.

מטרתו של בנט במהלך זה היא להציב את מפלגתו כגדולה ביותר בגוש, ובכך להבטיח לעצמו את הובלת המערכת הפוליטית. מנגד, הדיווח מצביע על כך שאיזנקוט פועל בשטח במטרה להביא קולות ממחנה הימין – צעד שבנט הצהיר עליו רק לפני ימים אחדים כחלק מאסטרטגיית הפעולה שלו.

בשלב זה, איזנקוט ממתין לראות האם תיווצר תזוזה משמעותית במפת המנדטים בטרם יחליט על צעדיו הבאים.