פאנליסט ערוץ 14: "בנט לא איבד אף מצביע ימין"

פאנליסט "הפטריוטים" בערוץ 14, התייחס למפץ הפוליטי וטען: "בנט לא איבד אף מצביע ימין"

יותם זמרי, פאנליסט "הפטריוטים" בערוץ 14, התייחס היום (ראשון) לאיחוד בין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, לראש האופוזיציה יאיר לפיד.

בדבריו הוא טען כי "‏בנט לא איבד אף מצביע ימין באיחוד הזה. מי שעדיין היה עם בנט אחרי כל המהפך שלו כבר מזמן לא ימין".

נזכיר כי בהודעתו כתב בנט: "ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט וראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, יכריזו על צעד ראשון בתהליך התיקון של מדינת ישראל: חיבור של מפלגת ׳יש עתיד׳ ומפלגת ׳בנט 2026׳ למפלגה מאוחדת בראשות ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.

המהלך מביא לאיחוד גוש התיקון, שם סוף לקרבות הפנימיים ומאפשר להשקיע את כל המאמצים לטובת ניצחון מכריע בבחירות הקרובות והובלת ישראל לתיקון הנדרש".