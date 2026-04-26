ירון אברהם: זו המתנה הכי גדולה שאפשר להעניק לנתניהו

הכתב המדיני ירון אברהם, התייחס היום (ראשון) לאיחוד המפתיע בין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט וראש האופוזיציה יאיר לפיד. הוא טען כי האיחוד בין השניים מעניק "מתנה" לנתניהו.

בדבריו הוא טען כי המהלך של בנט נועד לנסות לנצח בכל מחיר במחצית הראשונה, ולראות מה יהיה בסוף המשחק. המחצית הראשונה היא מול גדי איזנקוט, שבתנועה די מתמדת התחיל לזנב בו בסקרים ולהתחזק. בנט מקווה לתת נוק-אאוט במחצית הראשונה ולנצח, כדי שיהיה ברור באופן מובהק שהוא המועמד של הגוש.

החיבור עם לפיד מספק לבנט עוד 5-4 מנדטים, שומר את הבכורה אצלו והוא מקבל גם את המנגנון המשומן של לפיד. בנט בונה עכשיו על זיכרון קצר. מבחינתו, רק אם הוא יהיה מועמד הגוש הוא יוכל להריץ קמפיין אמיתי נגד נתניהו, ולא להתעסק בתחרות מול איזנקוט.

לסיום הוסיף אברהם: כעת, נותרה לו סוגייה קשה והיא ההתמודדות מול נתניהו, שיבוא ויגיד - "זו שובה של 'ברית האחים'" ש"גנבה" לכם את הבחירות בפעם הקודמת עם מנסור עבאס וכעת רוצים לעשות את זה שוב. זה ממש לתת דלק לקמפיין של נתניהו.