שלומי חושף את הטרגדיה המשפחתית שהסתיר ב"מירוץ למיליון"

חילופי הזוגות הולידו רגע שלא נשארת בו עין יבשה: "לא זכיתי להכיר את אבא שלי". צפו בהצצה לקראת הפרק שישודר הערב ב"מירוץ"

חילופי הזוגות במירוץ למיליון מייצרים רגעים שחורגים מגבולות התחרות והאדרנלין. בפרק שישודר הערב (ראשון), הצופים יזכו להצצה לצד הפגיע והחשוף של שלומי, שנפרד זמנית משותפו אסף ומתנחם בזרועותיו של אזי.

במהלך הקטעים המשותפים, שלומי משתף בסיפור אישי כואב על ילדותו המורכבת. "אבא שלי נכנס לכלא כשהייתי רק בן ארבע", הוא מספר בכנות, ומתאר מציאות שבה דמות האב הייתה חסרה כמעט לחלוטין לאורך שנותיו המעצבות. שלומי חושף כי לא באמת זכה להכיר את אביו בזמן שגדל, שכן האב השתחרר מהמאסר רק כששלומי כבר היה נער בוגר.

הווידוי המרגש מצליח להפתיע אפילו את אזי, ומזכיר לכולנו שמאחורי כל זוג רצים נחוש עומד מטען אישי שלא תמיד נראה לעין. האם החיבור הרגשי החדש בין השניים ייתן להם את הכוח לנצח? נצטרך להמתין לשידור.