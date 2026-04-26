כוכב "צער גידול בנות" נאבק בסרטן בפעם ה-2: "ירדתי 20 קילו"

דייב קולייר, הזכור לכולנו כדוד ג'ואי המצחיק מהסדרה המיתולוגית של שנות ה-90, התייצב מול המצלמות על מנת לעדכן במצבו הרפואי

מעריציו של השחקן דייב קולייר (66) התרגלו במשך עשורים לראות אותו כדמות האופטימית והמצחיקה מ"צער גידול בנות", אך השבוע הם פגשו צד אחר שלו – חשוף, פגיע ואמיץ באופן יוצא דופן. בסרטון שהעלה לעמוד האינסטגרם שלו, התייחס קולייר לדאגה הרבה שעורר בקרב הגולשים בשל שינוי קיצוני במראהו ובקולו, וחשף את המחיר הכבד שגובה ממנו המאבק בסרטן.

ההסבר לשינוי הקיצוני: "לא אכלתי מזון מוצק חודשים"

בסרטון, בו הוא נראה רזה וחלש משמעותית מכפי שזכור לקהל, פתח קולייר בכנות: "חלק מכם אמרו שאני נראה ונשמע אחרת – וזה נכון. מה שאתם רואים אלו תופעות הלוואי של טיפולי הקרינה הנרחבים שעברתי בעקבות הגידול בגרון".

קולייר הסביר כי הטיפולים הקשים מנעו ממנו לאכול מזון מוצק במשך חודשים ארוכים, מה שהוביל לירידה דרסטית של כ-20 קילוגרמים במשקלו ואף פגע במיתרי הקול שלו. "אתם צודקים במה שאתם רואים ובמה שאתם שומעים", הוסיף.

מאבק כפול בחצי שנה

סיפורו של קולייר מעורר השראה במיוחד לאור העובדה שמדובר בהתמודדות שנייה עם המחלה תוך זמן קצר מאוד. לא מזמן אובחן השחקן עם לימפומה ולאחר שהחלים ממנה, נאלץ להתייצב שוב מול אבחנה של גידול בגרונו.

רצף הטיפולים האינטנסיבי בשנה החולפת השפיע ניכרות על גופו, אך קולייר מדגיש כי למרות המראה החלוש, המצב הרפואי מעודד. "התחזית הרפואית נראית טובה, גם לגבי הסרטן בגרון וגם לגבי הלימפומה. אנחנו מאוד מרוצים מכל זה", הרגיע את עוקביו.

קולייר, שזכה לחיבוק חם מחבריו לקאסט של הסדרה המיתולוגית, הבהיר כי הבחירה להיחשף במצבו הנוכחי היא מודעת ומטרתה לעודד אחרים להיבדק. בראיון שהעניק לרשת NBC, ציין כי שיעור הריפוי מהסרטן הספציפי ממנו הוא סובל כעת עומד על כ-90%. "אני רוצה שאנשים יידעו שאלה החיים שלי", הצהיר. "אני מעדיף לדבר על זה ולפתוח את הדיון. זה לא משהו שצריך להתבייש בו, אלא משהו שצריך לנצח".