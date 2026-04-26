הכתב הצבאי מגיב בכאב: "הכתובת היתה על הקיר"

הכתב הצבאי דורון קדוש הגיב בכאב לתקרית הקשה בדרום לבנון ואמר: "הכתובת היתה על הקיר"

הכתב הצבאי דורון קדוש, התייחס היום (ראשון) לנפילתו של סמל עידן פוקס ז"ל בדרום לבנון.

בדבריו הוא אמר: בלב כבד לא נותר אלא לכתוב את הדברים הבאים, ‏הכתובת הייתה על הקיר. ‏בשבוע האחרון בלטה במיוחד (גם בפרסומים רבים כאן) הרפיסות הישראלית מול ההפרות הבלתי פוסקות של חיזבאללה בלבנון - שנותרו כמעט ללא תגובה ישראלית, ותוך שישראל נכנעת ללחץ מדיני ומעניקה חסינות דה-פקטו להנהגת חיזבאללה בביירות.

‏ההפרות של חיזבאללה גבו מחיר כבד הבוקר, ומאיימות להמשיך ולגבות מצה״ל ומתושבי הצפון עוד ועוד מחירים, אם הדרג המדיני והפיקוד הצבאי הבכיר לא יתעשתו בהקדם".