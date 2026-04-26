טעות או דליפה? המשטר האיראני ציין את מותו של מוג'תבא חמינאי

בעת אירוע לציון הרוגי המלחמה על ידי אנשי משמרות המהפכה והמשטר באזור משהאד המרכזי באיראן, שמו של מוג'תבא חמינאי ותמונתו נחקקו בלוח זיכרון להרוגי המלחמה, תיעודים מהאירוע מעלים תהיות לגבי מצבו של חמינאי הבן

במקרה חריג שיכול להתברר כטעות מביכה, או דליפת מידע אסטרטגית, במהלך אירוע בניהול המשטר מוקדם יותר היום לציון הרוגי המלחמה בין ישראל, ארה"ב ואיראן, נחשף לוח זיכרון מיוחד שיצר סערה כלל איראנית, לאחר שתמונתו ופרטי זהותו של מוג'תבא חמינאי הוצגו בלוח כבין הרוגי המלחמה.

An image of Mojtaba Khamenei was displayed among a list of those killed during an event in Mashhad Ardehal near Iran’s central city of Kashan, according to a video circulating online. He became leader after his father’s death, but no audio or video of him has been released since. pic.twitter.com/biFntmGOhd — Iran International English (@IranIntl_En) April 26, 2026

בסרטון, שתועד באיראן, ופורסם על ידי גוף התקשורת האופוזציוני 'iran international' חושף תיעוד מקומי מתוך האירוע, כאשר נחשף לוח האבל על הרוגי המלחמה. אורחים רבים שמו לב תוך זמן קצר כי לצד המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי, והגנרל המחוסל קאסם סולימאני, מופיע גם מוג'תבא חמיניא, בנו יורשו של המנהיג העליון.

על פי הודעות קודמות מצד האיראנים והערכות של גורמי מודיעין מערביים, חמינאי הבן שהה במתחם הארמון הנשיאותי של אביו, בזמן התקיפה העצימה שחיסלה את חמינאי ואת צמרת הבכירים האיראנית. כאשר על פי הטענות האיראניות, מוג'תבא טייל באותה העת בחצר המתחם ולא השתתף בפגישות הרגישות וכך 'חמק' מחיסול.

גם האיראנים מודים בכך שמוג'תבא נפצע באופן נרחב במהלך התקיפה, אך מתעקשים שהוא חיי ומתפקד, ועומד בראש החלטות המשטר. בעוד שגורמים מערביים מעריכים כי הוא לכל הפחות איבד את אחת מרגליו או את השימוש בה, נפצע באופן נרחב שמקשה את חשיפתו לציבור וייתכן כי הוא אפילו שוהה בקומה.



