המו"מ קורס שוב? טראמפ מודיע על ביטול השיחות בפקיסטן

הנשיא טראמפ מתראיין כעת לרשתות התקשורת בארה"ב והודיע כי האיראנים מושכים יותר מידי זמן בשיחות המו"מ והסביר כי לא ישלח צוות אל סבב נוסף, אך באותה נשימה הסביר כי הוא מאמין שהמלחמה תסתיים בקרוב

הנשיא טראמפ התראיין לרשת פוקס ניוז האמריקאית, והסביר לפני זמן קצר כי שיחות המשא ומתן בפקיסטן לא מספקות את התוצאות הראויות, וכי למרות הערכתו אל המתווכים, הוא פשוט יעשה את זה בטלפון.

טראמפ הסביר את המהלך כך: "קראתי לאנשינו לחזור הביתה, המנהיגים הפקיסטנים הם אנשים נהדרים אבל זו טיסה של 18 שעות. אנחנו לא עושים את זה יותר. אם הם רוצים לדבר - שיבואו אלינו, שיתקשרו. אנחנו לא שולחים יותר אנשים שיטוסו במשך 18 שעות. כבוד גדול לפקיסטן, הם היו נהדרים, אבל אנחנו נמשיך בטלפון".

אך למרות חוסר שביעות הרצון מקצב השיחות, הביע טראמפ אופטימיות נמשכת בקשר לסיכוי להביא לסיום המלחמה תחת הסכם כולל: "אני חושב שהמלחמה עם איראן תסתיים בקרוב מאוד ואנחנו ננצח" הסביר הנשיא.

ואף הודיע על מחוייבותו אל התנאים שהציב להסכם: "אנחנו חייבים לקחת את האורניום המועשר מאיראן. זה חלק מההסכם שלנו איתם".