איש ההתיישבות מאיים בתביעה נגד ארגון השמאל

איש ההתיישבות שמואל וונדי שלח מכתב התרעה לפני תביעה נגד תנועת השמאל "עומדים ביחד" בגין "עלילת דם שקרית"

שמואל וונדי תושב השומרון ומנכ"ל ישיבת חומש לשעבר, שלח מכתב התרעה לפני תביעה נגד תנועת השמאל "עומדים ביחד" ופעילי שמאל, לאחר שייחסו לו מעורבות הירי בילד פלסטיני בן 13.

הארגון הפיץ תמונה של חייל חמוש וכתב לצדה: "הנה הפרצוף של הטרוריסט שירה בילדים בבית הספר והנה השם שלו - שמואל ונדי, מנהל ישיבת 'חומש. כולנו יודעים שהוא ימשיך להסתובב חופשי. זה הפרצוף של הכיבוש". הציוץ צבר אלפי צפיות, תגובות אנטישמיות ועוד, אלא שלאחר זמן קצר התברר שהאיש שהמופיע בתמונה אינו שמואל וונדי - שלא קשור בשום צורה לתקרית וכלל לא שהה שם.

וונדי שלח מכתבי התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, בדרישה לפיצוי בגין לשון הרע והסתה. במכתב שנשלח לתנועת “עומדים ביחד” ולמייסדה אורי וולטמן נטען כי מדובר ב”עלילת דם שקרית, בפרסום כוזב, חמור וזדוני”.

במכתב צוין כי “מרשי, אזרח מן השורה, לא היה מעורב מעולם באירוע המתואר. ייחוס מעשה טרור ורצח ילדים לאדם חף מפשע מהווה את הדרגה החמורה ביותר של הוצאת דיבה”.

מכתבי התראה נוספים הופנו לבכירים ופעילים בשמאל הישראלי, בהם מיה בירן מארגון “לוחמים לשלום”, יו”ר מרצ לשעבר זהבה גלאון וגרשון בסקין, שלפי טענת וונדי הפיצו והדהדו את הפרסום השקרי.

תנועת “עומדים ביחד” הסירה את הפרסום ופרסמה התנצלות, שבה נטען כי מדובר בטעות שנעשתה בתום לב. עם זאת, וונדי טוען כי מדובר בגוף בעל תקציב ומערך עובדים, שהיה מחויב לבדוק את העובדות טרם פרסום האשמה כה חמורה.

עוד נטען כי למרות שגולשים ועיתונאים העירו בזמן אמת על הטעות, הפרסום נותר באוויר במשך הלילה והוסר רק לאחר שהתברר כי וונדי מתכוון לנקוט צעדים משפטיים.

לדבריו, הפרסום הוביל לגל של איומים ממשיים על חייו, הן בישראל והן מחוץ לה, ועלול להסב לו פגיעה אישית, ציבורית ומקצועית

וונדי הציע לסגור את הסיפור מחוץ לכותלי בית המשפט, ודורש פיצוי של 250 אלף שקלים לצורכי פשרה. אם הדרישה לא תיענה, בכוונתו להגיש תביעה רחבה נגד התנועה ונושאי משרה באופן אישי.








