הרשויות בארה"ב חושפות: פרטים חדשים על אירוע הירי בווישנגטון

גופי החקירה בארצות הברית חשפו לפני זמן קצר פרטים חדשים בקשר לאירוע הירי החריג מוקדם יותר באירוע ארוחת ערב חגיגית לציון צוותי הכתבים של הבית הלבן. על פי העדכונים, החשוד בירי פרסם התבטאויות רבות ברשתות כנגד הנשיא טראמפ, תומכיו והביע עמדות אנטי-שמרניות ואנטי-נוצריות רבות.

על פי פרסומים, החשוד ככל הנראה נסע ברכבת ותחבורה ציבורית מלוס אנג'לס כל הדרך לוושינגטון עם נשקיו בתוך המזוודות שלו, שכן החוק מאפשר בארה"ב העברה של נשקים בין מדינות בהתאם לחוק המקומי. לאחר שהגיע אל וושינגטון הבירה, ניהל החשוד שיחה קצרה עם קרוב משפחה, אשר ראה בהגעתו אל המקום דבר חריג, ואף יצר קשר והזהיר את הרשויות המקומיות.