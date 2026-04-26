אאוץ': טופז לוק שיגר עקיצה ל"כוכב" של בנט - וחטף

התגובות לאיחוד בין בנט ללפיד - סוערות מתמיד. יועצו של נתניהו טופז לוק, והכוכב העולה יונתן שלו, התווכחו ביניהם אחרי ההודעה הדרמטית

יונתן שלו, שהצטרף אל מפלגתו של בנט, הגיב היום (ראשון) לאיחוד בין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לראש האופוזיציה יאיר לפיד, ועורר סערה.

בדבריו הוא כתב: "‏עכשיו זה ברור מתמיד: ‏או ממשלת ברית המשרתים בראשות בנט. ‏או ממשלת נתניהו, משתמטים. ‏גאה בך בנט, אני אופטימי. ‏מתאחדים למען טובת מדינת ישראל".

בתגובה, יועצו של ראש הממשלה נתניהו טופז לוק כתב לו: "כפרה עליך, אתה הצטרפת לברית המשרתים של האחים המוסלמים. ‏תתעורר ומהר".

שלו לא נותר חייב והגיב: "‏טופז, חשוב לי שתדע. ‏בזמן שאני לחמתי בעזה נגד מחבלים עם נשק במימון קטארי. ‏החברים הכי טובים שלך בלשכת רה״מ קיבלו כסף קטארי מזוהם. ‏בקרוב אתם עפים הביתה".