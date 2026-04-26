אאוץ': טופז לוק שיגר עקיצה ל"כוכב" של בנט - וחטף

יונתן שלו, שהצטרף אל מפלגתו של בנט, הגיב היום (ראשון) לאיחוד בין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לראש האופוזיציה יאיר לפיד, ועורר סערה.
בדבריו הוא כתב: "עכשיו זה ברור מתמיד: או ממשלת ברית המשרתים בראשות בנט. או ממשלת נתניהו, משתמטים. גאה בך בנט, אני אופטימי. מתאחדים למען טובת מדינת ישראל".
בתגובה, יועצו של ראש הממשלה נתניהו טופז לוק כתב לו: "כפרה עליך, אתה הצטרפת לברית המשרתים של האחים המוסלמים. תתעורר ומהר".
שלו לא נותר חייב והגיב: "טופז, חשוב לי שתדע. בזמן שאני לחמתי בעזה נגד מחבלים עם נשק במימון קטארי. החברים הכי טובים שלך בלשכת רה״מ קיבלו כסף קטארי מזוהם. בקרוב אתם עפים הביתה".
