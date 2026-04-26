אאוץ': טופז לוק שיגר עקיצה ל"כוכב" של בנט - וחטף

התגובות לאיחוד בין בנט ללפיד - סוערות מתמיד. יועצו של נתניהו טופז לוק, והכוכב העולה יונתן שלו, התווכחו ביניהם אחרי ההודעה הדרמטית

ט' אייר התשפ"ו
טופז לוק צילום: צילום: אוליבר פיטוסי, פלאש 90

יונתן שלו, שהצטרף אל מפלגתו של בנט, הגיב היום (ראשון) לאיחוד בין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לראש האופוזיציה יאיר לפיד, ועורר סערה.

בדבריו הוא כתב: "‏עכשיו זה ברור מתמיד: ‏או ממשלת ברית המשרתים בראשות בנט. ‏או ממשלת נתניהו, משתמטים. ‏גאה בך בנט, אני אופטימי. ‏מתאחדים למען טובת מדינת ישראל".

בתגובה, יועצו של ראש הממשלה נתניהו טופז לוק כתב לו: "כפרה עליך, אתה הצטרפת לברית המשרתים של האחים המוסלמים. ‏תתעורר ומהר".

שלו לא נותר חייב והגיב: "‏טופז, חשוב לי שתדע. ‏בזמן שאני לחמתי בעזה נגד מחבלים עם נשק במימון קטארי. ‏החברים הכי טובים שלך בלשכת רה״מ קיבלו כסף קטארי מזוהם. ‏בקרוב אתם עפים הביתה".

טופז לוק יונתן שלו נפתלי בנט יאיר לפיד

