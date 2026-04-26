מזעזע: אב חשוד בהתאבדות ורצח בנו בן ה-6

דוד מלמד, בן 43, ובנו סער בן ה-6, נמצאו הבוקר (ראשון) ללא רוח חיים בבית במושב אביאל שבמועצה האזורית אלונה סמוך לזכרון יעקב. המשטרה פתחה בחקירה והחשד הוא שהאב ירה למוות בבנו - ואז שם קץ לחייו.

פרמדיקים של מד"א הגיעו למקום לפני השעה 6 בבוקר ומצאו את השניים ללא הכרה וללא סימני חיים. הם נאלצו לקבוע את מותם. שוטרי תחנת זכרון יעקב הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות האירוע.

מחקירה ראשונית עולה כי האב ובנו שהו לבד בבית. את האקדח לקח האב מסבו של הילד המתגורר בסמוך וללא ידיעתו. האקדח עצמו נמצא סמוך לגופת האב.

פרמדיקית מד"א שולמית ארינוס סיפרה: "כשהגענו למקום הובילו אותנו לתוך הדירה. ראינו גבר וילד כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותם במקום".





