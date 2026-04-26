"חזק על חלשים? לא בבית שלי": משה דהרי מגיע להעמיד את הדיירים במקום

"אני בא לקחת את הכסף": משה דהרי נכנס לאח הגדול עם סיפור חיים לא פשוט, ביטחון גבוה והרבה אמביציה. בראיון לסרוגים הוא מספר על הקריירה שבנה בגיל צעיר, על העימותים שלא יפחד מהם - ועל התוכנית שלו להשתלט גם על הלוקים של הדיירים

רגע לפני הכניסה לבית האח הגדול, משה דהרי, בן 20 מאשקלון, כבר מצהיר בביטחון: הוא לא הגיע סתם - אלא כדי לקחת את המקום הראשון. עם עסק מצליח בתחום השיער, קהל ברשתות וסיפור חיים לא פשוט מאחוריו, הוא נכנס לבית עם ביטחון גבוה ורצון ברור להוכיח את עצמו - לא רק כדמות טלוויזיונית, אלא גם כהשראה לצעירים אחרים.

"פתחתי עסק בגיל צעיר - והגעתי לבד לאן שאני היום"

דהרי מספר שהדרך שלו התחילה מוקדם מאוד, הרבה לפני שרוב בני גילו בכלל חשבו על קריירה. כבר בגיל 13 נכנס לעולם הספרות, ובהדרגה בנה את עצמו ואת העסק שלו בעבודה קשה והתמדה. הוא מדגיש שלא הכול הגיע בקלות, ושדווקא הרקע שממנו הגיע הוא זה שדחף אותו קדימה.

"באתי ממקום שלא תמיד היה בו, ובזכות מה שעברתי הגעתי לאיפה שאני היום", הוא אומר, ומוסיף שהחיבור שלו למקצוע מגיע גם מהיכולת לראות תוצאות וליצור שינוי אמיתי אצל אנשים.

"אני אהיה הספר של הבית"

אחד הדברים היותר בולטים שמשה דהרי מביא איתו לבית הוא המקצוע שלו - והוא כבר מתכנן איך זה יתבטא גם על המסך. מבחינתו, אין שאלה בכלל האם ייכנס לתפקיד הספר של הדיירים.

"היה ספר בבית? עכשיו אני הספר", הוא אומר בביטחון, ומבהיר שהוא לגמרי מתכוון לקחת אחריות על הלוקים של כולם.

דהרי מספר שהוא אוהב את ההתעסקות בשיער ואת היכולת לשנות לאנשים את המראה וההרגשה, ולכן מבחינתו זה חלק טבעי מהנוכחות שלו בבית. "אני אספר אותם בבית, אסדר להם את השיער - מה שצריך", הוא מוסיף, ומרמז שזה יכול להפוך גם לדרך שלו להתחבר לדיירים וגם לבלוט בתוך הבית.

"אני רוצה להוכיח שאין גיל להצלחה"

הכניסה לבית, מבחינתו, היא הרבה מעבר לחשיפה ופירסום. דהרי רואה בזה שליחות אישית להעביר מסר, בעיקר לדור הצעיר. הוא מדבר על הרצון להראות שכל אחד יכול להצליח, גם אם הדרך לא פשוטה, ושאין גיל נכון להתחיל להגשים חלומות.

"אני רוצה להוכיח לכל ילד שהוא יכול להתמודד עם מה שיש בחיים ולהצליח", הוא מסביר, ומדגיש שזו גם הזדמנות עבורו להראות צדדים נוספים באישיות שלו, במיוחד במצבי לחץ ואתגר.

משה דהרי צילום: רן יחזקאל

"לא מחפש זוגיות - בא לקחת את הכסף"

בניגוד לדיירים אחרים, דהרי מציב גבול ברור כבר מההתחלה. מבחינתו, זוגיות בתוך הבית היא לא חלק מהתוכנית. הוא ממוקד מטרה, והפוקוס שלו נמצא במקום אחר לגמרי.

"זוגיות בבית? לא מתאים לי", הוא אומר בפשטות, ומיד מוסיף בחיוך בטוח: "כן, אני בא לקחת את הכסף".

"אם צריך - אני אעמיד במקום"

למרות שהוא לא רואה את עצמו כאדם שמחפש עימותים, דהרי לא מתכוון לשתוק כשמשהו מפריע לו. הוא מתאר את עצמו כאדם שיודע לעמוד על שלו, אבל גם כזה שפועל מתוך עקרונות.

"אני לא אחד שכל היום רב, אבל אם צריך - אני אעמיד במקום", הוא אומר, ומבהיר שיש סוגים של התנהגות שהוא לא מוכן לקבל, במיוחד כשמדובר באנשים שמנצלים חולשה של אחרים. לצד זה, הוא מדגיש שגם הצד הערכי חשוב לו: "אם אראה שצריך לעזור למישהו - אני שם בשבילו".

"אני מצחיק, אבל אני לא ליצן"

דהרי מודע לכך שהוא יביא איתו לבית גם אנרגיות קלילות והומור, אבל חשוב לו שלא יקטלגו אותו רק לפי זה. מבחינתו, יש בו הרבה יותר מהצד המצחיק.

"אני אוהב לעשות שמח, אבל אני לא ליצן", הוא אומר, ומוסיף שהוא רואה את עצמו גם כאדם חכם וכישרוני, עם עומק ויכולת להביא ערך מעבר לבידור.

משה דהרי צילום: יח"צ האח הגדול

"האמונה בלב, לא בחיצוניות"

כשמדברים על הרקע הדתי שלו - הוא מספר שגדל בבית דתי, אך בחר לקחת איתו את הערכים שמתאימים לו, מבלי להיצמד לחיצוניות.

"מה שחשוב זה הפנימיות, לא איך אתה נראה מבחוץ", הוא מסביר, ומגדיר את עצמו כמסורתי שחי את האמונה בדרך שלו. מבחינתו, קידוש השם לא מתבטא רק במצוות, אלא גם בהתנהגות וביחס לאחרים.

"אני אהיה דייר אהוב"

בסיום, דהרי נשמע בטוח בעצמו יותר מתמיד. הוא מאמין שהקהל בבית יתחבר אליו, בזכות האישיות והדרך שהוא מביא איתו. "אני אצא דייר אהוב. אני יודע מי אני - כשאתה עושה טוב, אתה מקבל טוב", הוא אומר בביטחון.

משה דהרי נכנס לבית עם שילוב של ביטחון, סיפור חיים חזק וגישה תחרותית שלא משאירה הרבה מקום לספק. עכשיו נשאר לראות האם הביטחון הזה יהפוך אותו לאחד הפייבוריטים הגדולים של העונה - או דווקא לדמות שתעורר לא מעט מחלוקות.