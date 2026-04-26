מפתיע: הדובר של משפחת נתניהו עובר לבן גביר

השר איתמר בן גביר הודיע היום (ראשון) כי עופר גולן, יועצו של ראש הממשלה בעשור האחרון, ינהל את מערך האסטרטגיה הקיים של עוצמה יהודית

גולן, שניהל שש מערכות בחירות עבור הליכוד, ומנהל קמפיינים פוליטיים בזירה הבינלאומית, יוביל את התכנון האסטרטגי של עוצמה יהודית.

בן גביר מסר: "אני מברך על הצטרפותו של עופר גולן שינהל את מערך האסטרטגיה של עוצמה יהודית. עופר מביא עמו ניסיון עשיר, הבנה עמוקה של הזירה הפוליטית והתקשורתית, ויכולות מוכחות בהובלת קמפיינים מנצחים בארץ ובעולם ויחזק את המערך הקיים והנפלא של עוצמה יהודית. בעזרת השם הוא יתרום רבות להובלת המפלגה למחוזות עוד יותר גבוהים, להמשך חיזוק המפלגה, להעמקת הקשר עם הציבור ולהובלת המסרים שלנו בנחישות, באחריות ובמקצועיות.״

עופר גולן התייחס אף הוא ומסר: "מפלגת עוצמה יהודית היא המפלגה השנייה בגודלה במחנה הלאומי, והרביעית בגודלה בכנסת, שמייצגת ציבור עצום ומגוון מכל חלקי החברה הישראלית. בתקופה רוויית אתגרים והזדמנויות זו, להצלחתה יש משמעות לאומית מכרעת. אני מודה לשר בן גביר על האמון ועל ההזדמנות לתרום מניסיוני וכישורי להצלחת המפלגה, שהיא הצלחת המחנה הלאומי כולו. אני עובר דירה אבל נשאר באותו הבניין".